الرجوب ينفي علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أعضاء في "مركزية فتح" أو قادة الأجهزة الأمنية

رام الله / سما /

نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أيا من إخوانه في اللجنة المركزية للحركة، والأخوة قادة الأجهزة الأمنية، أو أيا من أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني.

وأكد الرجوب، مساء اليوم الجمعة، فخره واعتزازه بكل أخ وأخت من أبناء حركة "فتح"، وتحديدا إخوانه في اللجنة المركزية، وبكافة منتسبي ومنتسبات هذه الحركة العظيمة ومن كافة أبناء وبنات شعبنا العظيم.

وشدد على رفضه المطلق وإدانته لأي أقوال، أو تصريحات، أو منشورات، تهدف للإساءة للمناضلين والمناضلات من قيادات الحركة، أو لأي من أبناء شعبنا.

ودعا الرجوب- في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية- الجميع إلى الالتفاف حول سيادة الرئيس محمود عباس، الذي يقود معركة التحرير بصلابة وشجاعة قل نظيرها.

وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر، وعدم الإنجرار لمربع الشائعات والفتنة، وقطع الطريق على كل من يسعى لذلك.