الرئاسة المصرية: بوتين والسيسي يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة /سما/

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المسلحين والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وثمن السيسي، المشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

ومن جانبه، أكد بوتين، على أهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.