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تفاصيل.. نتنياهو يتنازل عن مناصب وزير يتولاها قبل نهاية العام..

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل.. نتنياهو يتنازل عن مناصب وزير يتولاها قبل نهاية العام..


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن سيطرح على حكومته تعيين نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، وزيرا للصحة، وذلك بعد أن تعهد للمحكمة العليا بالتنازل عن مناصب وزير يتولاها، بحلول نهاية العام الحالي، وذلك إثر إعلان المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب له مخالفات فساد خطيرة، ونشر تفاصيلها.  

وإلى جانب وزارة الصحة، يتولى نتنياهو حقائب العمل والرفاه والزراعة و"الشتات". وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، أن نتنياهو يعتزم منح إحدى الحقائب لأحد أعضاء الكنيست من حزب شاس، فيما أعضاء كنيست من حزب الليكود المرشحين لتولي حقائب وزارية هم أفي ديختر وميكي زوهار وتسيبي حوطوفيلي ونير بركات ودافيد بيتان.

يشار إلى أن ليتسمان يتولى منصب نائب وزير الصحة منذ انتخابات العام 2015، كما تولى المنصب خلال ولاية حكومة نتنياهو بين العامين 2009 و2013.

وليستمان مشتبه أيضا بمخالفات فساد جنائية، وأوصت الشرطة بمحاكمته وتوجيه تهم الرشوة والاختيال وخيانة الأمانة إليه، في ملفي فساد. وهو مشتبه في القضية الأولى بأنه اقترح على موظفين في وزارته منافع شخصية من أجل أن يمتنعوا عن إغلاق مطعم يمله أحد المقربين منه. وفي القضية الثانية، ليتسمان مشتبه بأنه حاول منع أطباء نفسيين من التوصية بتسليم مقربة منه، تدعى مالكا لايفر، إلى أستراليا بعد اتهامها بارتكاب مخالفات جنسية ضد قاصرات.

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