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"الداخلية" تصدر نصائح هامة للمواطنين أثناء المنخفضات الجوية

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية" تصدر نصائح هامة للمواطنين أثناء المنخفضات الجوية


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح للمواطنين للحفاظ على سلامتهم أثناء المنخفضات الجوية.

وجائت النصائح كما وردت في بيان الداخلية للمواطنين كالتالي: 

 1-توخى الحيطة والحذر ومحاولة الانتقال إلى الأماكن الأكثر أمانا تجنبا لاحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة

2-لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

3-لا تقترب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة.

4-لا تسمح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

5-احذر الذهاب لشاطئ البحر نظرا لحالات المد والجزر، وخاصة منطقة الألسنة البحرية في ميناء غزة.

6-تجنب الخروج من المنزل واحرص على بقاء أطفالك في المنزل تجنبا لوقوع أي خطر بمثل هذه الظروف

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