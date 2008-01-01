"الداخلية" تصدر نصائح هامة للمواطنين أثناء المنخفضات الجوية

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح للمواطنين للحفاظ على سلامتهم أثناء المنخفضات الجوية.

وجائت النصائح كما وردت في بيان الداخلية للمواطنين كالتالي:

1-توخى الحيطة والحذر ومحاولة الانتقال إلى الأماكن الأكثر أمانا تجنبا لاحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة

2-لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

3-لا تقترب من أعمدة الكهرباء في الأجواء العاصفة.

4-لا تسمح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

5-احذر الذهاب لشاطئ البحر نظرا لحالات المد والجزر، وخاصة منطقة الألسنة البحرية في ميناء غزة.

6-تجنب الخروج من المنزل واحرص على بقاء أطفالك في المنزل تجنبا لوقوع أي خطر بمثل هذه الظروف