الداخلية بغزة: سنبقى على عهدنا بالمحافظة على أمن شعبنا وحماية ظهر المقاومة

غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الجمعة، أنها ستبقى على عهدها مع شعبنا، بالمحافظة على أمنه واستقراره، وحماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية، مهما كانت التضحيات والتحديات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم ، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة عام 2008.

وقال البزم إن "الاحتلال حاول في هذا العدوان كسر المنظومة الأمنية في غزة، وإشاعة الفوضى بارتكاب المجازر بحق رجال الأمن والشرطة، وتدمير المقار الأمنية والشرطية، فوقفت غزة شامخة صامدة برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها ومقاوميها وشرطتها وأمنها، ولم ينل الاحتلال إلا الخزي والفشل الكبير".