  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: سنبقى على عهدنا بالمحافظة على أمن شعبنا وحماية ظهر المقاومة

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: سنبقى على عهدنا بالمحافظة على أمن شعبنا وحماية ظهر المقاومة


غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الجمعة، أنها ستبقى على عهدها مع شعبنا، بالمحافظة على أمنه واستقراره، وحماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية، مهما كانت التضحيات والتحديات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم ، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة عام 2008.

وقال البزم إن "الاحتلال حاول في هذا العدوان كسر المنظومة الأمنية في غزة، وإشاعة الفوضى بارتكاب المجازر بحق رجال الأمن والشرطة، وتدمير المقار الأمنية والشرطية، فوقفت غزة شامخة صامدة برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها ومقاوميها وشرطتها وأمنها، ولم ينل الاحتلال إلا الخزي والفشل الكبير".

الأكثر قراءة اليوم

بموافقة بينت : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

الكويت تمنع صدام حسين من الدخول لأراضيها

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

الخبير والسياسي المصري د. سعيد يكتب عن " الكونفدرالية الفلسطينية"!!

حالة الطقس : استمرار الأجواء العاصفة

بالفيديو: المطبع السعودي الذي تعرض لـ "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمه

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

بينت

تمهيدا لضم الضفة.. بينيت يدرس نقل تسجيل أراضي المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء الإسرائيلية

جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة لمنع الانزلاق نحو الهاوية في غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

إسرائيل تعتبر وقف مسيرات العودة مؤشرا على رغبة حماس بالتهدئة