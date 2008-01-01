إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية، الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية مراد شتيوي، إن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات الداعمة للقيادة الفلسطينية وإنجازاتها الدبلوماسية، التي كان آخرها قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا.