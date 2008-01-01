  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية، الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية مراد شتيوي، إن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات الداعمة للقيادة الفلسطينية وإنجازاتها الدبلوماسية، التي كان آخرها قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

الأكثر قراءة اليوم

بموافقة بينت : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

الكويت تمنع صدام حسين من الدخول لأراضيها

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

الخبير والسياسي المصري د. سعيد يكتب عن " الكونفدرالية الفلسطينية"!!

حالة الطقس : استمرار الأجواء العاصفة

بالفيديو: المطبع السعودي الذي تعرض لـ "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمه

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

بينت

تمهيدا لضم الضفة.. بينيت يدرس نقل تسجيل أراضي المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء الإسرائيلية

جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة لمنع الانزلاق نحو الهاوية في غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

إسرائيل تعتبر وقف مسيرات العودة مؤشرا على رغبة حماس بالتهدئة