تمهيدا لضم الضفة.. بينيت يدرس نقل تسجيل أراضي المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية، اليوم الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

ومن خلال هذا الإجراء، يحاول بينيت، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، بشكل فعلي بخطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وأجرى بينيت، خلال الأيام الماضية، سلسلة مداولات لإجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي لمستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".