وكيل وزارة الأوقاف يبحث ترتيبات موسم الحج المقبل مع وزير الحج والعمرة

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، مع نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح المشاط، في مكة المكرمة، ترتيبات موسم الحج المقبل .

واستعرض أبو الرب، انتهاكات الاحتلال التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية ومدينة القدس.

وتطرق إلى مجريات العمل والتحضيرات التي بدأت بها وزارة الأوقاف، بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء محمد اشتية هذا العام بشكل مبكر، خاصة استئجار الفنادق وما رافقها من توفير الخدمات اللازمة للحجاج والتي تسهل عليهم أداء مناسك الحج.

وأكد أبو الرب التزام بعثة الحج الفلسطينية بكافة الأنظمة المعمول بها في ترتيبات الموسم والتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأن فلسطين عاقدة العزم في المضي قدما في الحصول على كافة الخدمات التي تؤمن للحاج الفلسطيني المكانة التي تليق به وتوفر له الراحة في مختلف المراحل سواء في النقل أو السكن أو الخدمات.

وأشاد ابو الرب والوفد المرافق، بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعوائل الشهداء والتي تأتي في كل عام للتخفيف عن ذوي الشهداء وخدمتهم ومساعدتهم لأداء الفريضة.

وأكد المشاط الاهمية التي توليها المملكة لحجاج فلسطين والحرص على اداء الحجاج لمناسكهم بسهولة ويسر.

وفي نهاية اللقاء جرى توقيع بروتوكول الحج للموسم القادم.