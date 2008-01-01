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منظومة صواريخ "أفانغارد" الروسية الاستراتيجية تدخل الخدمة

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظومة صواريخ "أفانغارد" الروسية الاستراتيجية تدخل الخدمة


موسكو/وكالات/

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، أن منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية دخلت الخدمة في الجيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019"​​​.

يمر مسار صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.

كما يتميز صاروخ "أفانغارد" بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مسار هذا الصاروخ  وإرسال معلومات عنه لاعتراضه.

وإلى جانب صاروخ "أفانغارد" العابر للقارات والفرط صوتي، كشف الرئيس بوتين العام الماضي في رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، عن مجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة الأخرى تتمثل في صواريخ "كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.

المصدر: وكالات

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