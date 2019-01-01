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عقود طاقة بين شركتين روسيتين ودمشق للتنقيب عن الغاز

الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقود طاقة بين شركتين روسيتين ودمشق للتنقيب عن الغاز


دمشق/وكالات/

كشف وزير البترول والثروة المعدنية السوري، علي غانم، عن عقدين تم إبرامهما مع شركتين روسيتين لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري لسوريا.

وقال الوزير السوري في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الحقيقة هناك شركة قديمة قد وقعت عقدا سابقا في موضوع أحد البلوكات البحرية، البلوك رقم 2، وهناك أيضا اتفاقية أخرى لإحدى الشركات الروسية أيضا لبلوك رقم 1".

وأضاف الوزير: "هذان البلوكان يقعان في المياه الإقليمية السورية"، مشيرا إلى أن إحدى هاتين الشركتين هي شركة "كابيتال".

ولم يكشف الوزير عن أية تفاصيل إضافية، لكنه قال: "لا تزال هناك بعض الخطوات النهائية التي يتعين اتخاذها في إجراءات تصديق العقود، وبالتالي نحن قادمون في السنوات القادمة على دخول استكشاف في القطاع البحري".

وأكد أن سوريا تتطلع لإنشاء مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو، وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بينهما مؤخرا، مشيرا إلى أن أعمال البناء قد بدأت.

المصدر: "سبوتنيك"

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