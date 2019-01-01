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مدرب ليفربول غاضب على صلاح!

الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب ليفربول غاضب على صلاح!


لندن/وكالات/

أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن غضبه الشديد من النجم المصري، محمد صلاح، بعد إضاعته لفرصة تهديفية سهلة، خلال مجريات الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0 في إطار البريمييرليغ.

وبعد انتهاء 19 جولة من عمر البريمييرليغ، جمع ليفربول 52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ليبتعد عن ليستر سيتي بفارق 13 نقطة.

ولم يظهر صلاح في أفضل حالاته، وتم استبداله في الشوط الثاني بديفوك أوريجي، وبدت معالم الاستياء ظاهرة على وجهه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو"، فإن كلوب كان غاضبا من إهدار صلاح لفرصة سهلة مبكرة خلال اللقاء، بعد تمريرة بينية مميزة من الغيني نابي كيتا.

وفضل صلاح، التسديد مباشرة من زاوية ضيقة بدلًا من السيطرة على الكرة التي هزت الشباك الخارجية، لتلتقط عدسات التلفاز، كلوب وهو يعرب عن غضبه ويصرخ بصوت عال "مو"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن حسن حظ صلاح، أن زملاءه تمكنوا من التعويض والفوز في النهاية برباعية دون رد خارج الديار.

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