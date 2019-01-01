  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسمح بإدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة

الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسمح بإدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة


القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن جهازا لاستخراج المياه النقية من الرطوبة في الهواء أدخِل هذا الأسبوع من إسرائيل إلى قطاع غزة، في إطار المساعي لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وذكرت الصحيفة أن هذا الجهاز من إنتاج شركة ووتِرْجِن (WaterGen) الإسرائيلية نُصب في منطقة عبسان قرب خانيونس.

ويقدر سعر الجهاز بنحو 200 ألف شيكل، وتتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 500 لتر و 600 لتر من المياه النقية، علما بأن الجهاز يعمل وفق آلية خاصة يتم من خلالها سحب الهواء عبر قنوات تهوئة ومن ثم تمتص الرطوبة منها لتصار لمياه عذبة.

وتجدر الإشارة الى أن قائد مديرية التنسيق والارتباط لقطاع غزة في جيش الاحتلال– الكولونيل اياد سرحان صادق على عملية نقل هذا الجهاز من إسرائيل الى القطاع، وذلك بعد ان عقدت سلسلة من اللقاءات للتباحث في مسألة الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.  

وقال الكولونيل سرحان: "إنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ما تعكسه الأوضاع المعقدة في قطاع غزة وعليه نحن نعمل على مدار الساعة من أجل منع انزلاق الأمور نحو الهاوية".

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

"كهرباء غزة": سيتم اعتماد لائحة ناظمة لعمل المولدات التجارية بقطاع غزة

الكويت تمنع صدام حسين من الدخول لأراضيها

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع المطربة أنغام "فيديو

الخبير والسياسي المصري د. سعيد يكتب عن " الكونفدرالية الفلسطينية"!!

د.يوسف يكتب عن دحلان والانتخابات الفلسطينية القادمة: مشهد المشاركة والغياب

حالة الطقس : استمرار الأجواء العاصفة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة لمنع الانزلاق نحو الهاوية في غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

إسرائيل تعتبر وقف مسيرات العودة مؤشرا على رغبة حماس بالتهدئة

كابينت

بموافقة بينت : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "دماء الشهداء ترسم الطريق"