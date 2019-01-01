الاحتلال يسمح بإدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن جهازا لاستخراج المياه النقية من الرطوبة في الهواء أدخِل هذا الأسبوع من إسرائيل إلى قطاع غزة، في إطار المساعي لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وذكرت الصحيفة أن هذا الجهاز من إنتاج شركة ووتِرْجِن (WaterGen) الإسرائيلية نُصب في منطقة عبسان قرب خانيونس.

ويقدر سعر الجهاز بنحو 200 ألف شيكل، وتتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 500 لتر و 600 لتر من المياه النقية، علما بأن الجهاز يعمل وفق آلية خاصة يتم من خلالها سحب الهواء عبر قنوات تهوئة ومن ثم تمتص الرطوبة منها لتصار لمياه عذبة.

وتجدر الإشارة الى أن قائد مديرية التنسيق والارتباط لقطاع غزة في جيش الاحتلال– الكولونيل اياد سرحان صادق على عملية نقل هذا الجهاز من إسرائيل الى القطاع، وذلك بعد ان عقدت سلسلة من اللقاءات للتباحث في مسألة الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال الكولونيل سرحان: "إنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ما تعكسه الأوضاع المعقدة في قطاع غزة وعليه نحن نعمل على مدار الساعة من أجل منع انزلاق الأمور نحو الهاوية".