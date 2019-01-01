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جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة لمنع الانزلاق نحو الهاوية في غزة

الجمعة 27 ديسمبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة لمنع الانزلاق نحو الهاوية في غزة


القدس المحتلة / سما /

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يعمل عل مدار الساعة من أجل منع انزلاق الأمور نحو الهاوية في قطاع غزة .

وقال قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إياد سرحان"إنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ما تعكسه الأوضاع المعقدة في قطاع غزة"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت صباح اليوم إن "الجيش الإسرائيلي يدعم خطوة إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في منطقة غلاف غزة"، مضيفة أن وزير الأمن نفتالي بينيت سيوافق على هذا القرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن" بينيت وعلى العكس من سابقيه، يريد تطبيق سياسة “العصا والجزرة”، والتي أثبتت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل أربع سنوات".
وأضافت يديعوت "أنه وفق هذه الرؤيا ستقدم تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، وتسهيلات ترفع الحصار الذي فرضته حكومة أولمرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة".
وتابعت الصحيفة:" في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن الثمن الذي سيدفعه سكان قطاع غزة على عمليات إطلاق القذائف سيكون عالياً، وفوري ولا يحتمل، وسيدفع السكان في قطاع غزة طلب الهدوء من المنظمات في قطاع غزة".

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