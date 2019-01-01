نتنياهو : "انتصار جارف لليكود ولي بانتخابات الكنيست"

القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فوزه برئاسة الليكود في الانتخابات الداخلية للحزب، أمس، بأنه "انتصار عظيم، لأننا تغلبنا على الاستطلاعات الكاذبة والأخبار الكاذبة، التي تحاول الآن تقزيم الفوز". وامتنع نتنياهو، خلال خطابه في مقر لليكود قرب مطار اللد، عن ذكر خصمه في الانتخابات، عضو الكنيست غدعون ساعر.

وقال نتنياهو إن "هذا انتصار عظيم لأن جميع وسائل الإعلام تقريبا تجندت لصالح أحزاب اليسار ضدي، في هذه المنافسة أيضا. والحسم النهائي والجارف في الانتخابات الداخلية كان تعبير عن الثقة بشكل هائل بطريقي وطريقنا".

وتابع أنه "لامست الميدان (ميدان أنصاره) في الأسبوعين الأخيرين، وهؤلاء أناس رائعون يحبون الدولة وقلقون لمستقبليها. ورأيت محبتهم لي ولزوجتي وتقديرهم لعملي من أجل الدولة كمبعوثهم. وقد حاربت من أجلهم وهم حاربوا من أجلي".

وأضاف نتنياهو أنه "حان الوقت الآن كي نتحد من أجل انتصار جارف لليكود ولي في الانتخابات. وأثبتنا أمس أن بإمكاننا تحقيق فوز كبير وسوف نحقق فوزا كبيرا بسبب الإنجازات الرائعة التي سنحققها لدولة إسرائيل".

وعقب رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، على فوز نتنياهو برئاسة الليكود، بالقول إن "حركة جابوتينسكي ومناحيم بيغن انتخبت شخصا متهم بثلاثة لوائح اتهام". وقال رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، إن "نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود تظهر انقطاع الليكود عن الشعب. وانتخب لرئاسة الحركة الشعبية والرسمية التي قادها مناحيم بيغن شخص متهم بثلاثة لوائح اتهام خطيرة. والليكود انتهى اليوم نهائيا".

وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في منشور نشره في "فيسبوك"، "استيقظوا لأنه لا جديد تحت الشمس والعالم يسير كالمعتاد. ونتائج الانتخابات الداخلية في الليكود لم تغيّر شيئا. علينا أن نتدارك أنفسنا وندرك أن التصويت لنتنياهو أو لغانتس في الانتخابات القريبة ستؤثر بصورة مباشرة ومؤلمة على جل واحد وواحدة منكم" في إشارة إلى استمرار الأزمة السياسية وعدم المقدرة على تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة.