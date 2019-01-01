بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع المطربة أنغام "فيديو

وكالات

نشر حساب "روتانا ميوزك" مقطع فيديو للملحن ياسر بوعلي، والفنانة المصرية أنغام، خلال إحدى البروفات قبل حفلها الغنائي الضخم.



والمفاجأة كانت أن الملحن ياسر بوعلي هو اسم مستعار، واسمه الحقيقي هو الأمير نايف، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ظهر في المقطع وهو يستمع إلى أنغام وهي تشدو بإحدى أغانيه.

ومن المقرر أن يقام حفل غنائي ضخم مخصص للملحن ياسر بوعلي، الذي فاجأ الجمهور بالكشف عن شخصيته الحقيقية.



ويقام الحفل يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ويشارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الطرب في السعودية والخليج والوطن العربي على مسرح محمد عبده في البوليفارد، ضمن فعاليات "موسم الرياض".