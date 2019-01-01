العثور على جثة فتى جرفته السيول في الجليل الأعلى

القدس المحتلة / سما /

تم العثور على جثة الفتى عمري راجح أبو جنب (15 عاما) صباح اليوم الجمعة، بعد أن اختفت آثاره، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه "تم العثور على الفتى المفقود في وادي المجنونة بين قريتي يركا وجث في الجليل الأعلى".

يذكر أن أعمال البحث تواصلت، أمس الخميس، وخلال ساعات الليل، بمساعدة المروحيات والقوارب الخاصة في الوديان والسيول وتجمعات المياه، إلى أن عثر على جثة الفتى، صباح اليوم في "وادي المجنونة" بين يركا وجث، صباح اليوم.

واختفت آثار الفتى بعد انجرافه في الوادي بسبب الفيضانات والسيول، إذ كان أبو جنب برفقة صديق له، تمكن الأخير من إنقاذ حياته والخروج من الوادي، وبعد وقت تم إخراج دباب (تراكتورون) كانا على متنه وجرفته السيول.