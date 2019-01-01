  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

العثور على جثة فتى جرفته السيول في الجليل الأعلى

الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة فتى جرفته السيول في الجليل الأعلى


القدس المحتلة / سما /

تم العثور على جثة الفتى عمري راجح أبو جنب (15 عاما) صباح اليوم الجمعة، بعد أن اختفت آثاره، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه "تم العثور على الفتى المفقود في وادي المجنونة بين قريتي يركا وجث في الجليل الأعلى".

يذكر أن أعمال البحث تواصلت، أمس الخميس، وخلال ساعات الليل، بمساعدة المروحيات والقوارب الخاصة في الوديان والسيول وتجمعات المياه، إلى أن عثر على جثة الفتى، صباح اليوم في "وادي المجنونة" بين يركا وجث، صباح اليوم.

واختفت آثار الفتى بعد انجرافه في الوادي بسبب الفيضانات والسيول، إذ كان أبو جنب برفقة صديق له، تمكن الأخير من إنقاذ حياته والخروج من الوادي، وبعد وقت تم إخراج دباب (تراكتورون) كانا على متنه وجرفته السيول.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل ترحب: هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة

تحليلات اسرائيلية : كوخافي دب الخوف والهلع في قلوب الإسرائيليين

شاهد الفيديو : ملك الأردن يشتري الخضار من بائع بسطة

"كهرباء غزة": سيتم اعتماد لائحة ناظمة لعمل المولدات التجارية بقطاع غزة

الكويت تمنع صدام حسين من الدخول لأراضيها

الخبير والسياسي المصري د. سعيد يكتب عن " الكونفدرالية الفلسطينية"!!

والدة الضابط هدار جولدين تعلق على هروب نتنياهو الى الملاجئ

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعتبر وقف مسيرات العودة مؤشرا على رغبة حماس بالتهدئة

كابينت

قرار دراماتيكي : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "دماء الشهداء ترسم الطريق"

نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس