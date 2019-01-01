الدفاع المدني: تعاملنا مع 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي

رام الله / سما /

أفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت مع 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي، في مختلف محافظات الوطن.

وذكرت دائرة العلاقات العامة في الجهاز، أن الحالات التي تعاملت معها الطواقم تنوعت ما بين تصريف مياه، وتعامل مع أجسام متطايرة بفعل شدة الرياح، وحوادث سير، إضافة إلى حريق منزلين في بيت لحم وجنين، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الممتلكات.

وأهاب "الدفاع المدني" بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر من الأجسام المتطايرة، وعدم المجازفة بدخول تجمعات المياه، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، والتبليغ عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102، عند وقوع أي حادث من أجل ضمان سرعة الاستجابة.