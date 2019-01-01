حالة الطقس : استمرار الأجواء العاصفة

رام الله / سما /

لا تزال المنطقة تحت تأثير المنخفض الجوي الأقوى منذ بداية الموسم، والذي بدأ مساء الاربعاء ومن المتوقع استمراره حتى السبت جالباً كميات كبيرة من الأمطار للمناطق الشمالية، وهو ما أدى إلى انجرافات واسعة وغرق عدد كبير من الشوارع وتسرب المياه لعشرات المنازل وتطاير لوحات اعلانية وتعطل اشارات المرور واقتلاع الأشجار، وسط عشرات التدخلات من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى.

وقد أثر المنخفض الجوي بشكل أساسي حتى مساء الاربعاء على مناطق الجليل والسواحل الشمالية والوسطى ومناطق شمال الضفة وصولاً إلى سلفيت، حيث تجاوزت كميات الأمطار الهاطلة على بعض المدن في الجليل 150 ملم ووصلت كمية الأمطار في طولكرم منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم 113 ملم وفي نابلس 110ملم وفي سلفيت 87 ملم وفي قلقيلة 84 ملم وفي جنين 71 ملم وفي رام الله 35ملم وفي القدس 26 ملم وفي بيت لحم 22ملم وفي الخليل 10ملم وفي غزة 7ملم وفي خانيونس 3 ملم .

ويفيد الراصد الجوي داود الطروة إلى أن بطىء حركة المنخفض الجوي الاربعاء ونهار الخميس أدى إلى استمرار اندفاع تيارات جنوبية غربية، وبالتالي اندفاع السحب الماطرة من البحر باتجاه الشمال الشرقي نواحي المدن الشمالية، غير أن حركة المنخفض الجوي باتجاه الشرق الليلة أدت إلى اتساع رقعة الامطار باتجاه الوسط والجنوب بشكل أفضل متوقعاً تساقط كميات جيدة من الأمطار على كافة المناطق الليلة.

وفي يوم الجمعة من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة وغائمة، مع تساقط الأمطار على فترات فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، ومصحوبة بزخات من البرد وهبات نشطة من الرياح كما لن تتجاوز درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 10 فيما تهبط ليلاً إلى 6.

ويضيف الراصد الجوي إلى انه بعد هذا المنخفض الجوي من غير المتوقع أن تغيب الأمطار كثيراً، حيث سيتشكل منخفض جوي جديد مع نهاية الأسبوع القادم ليؤثر لاحقاً على المنطقة جالبا البرودة الكبيرة والأمطار من جديد، وسط توقعات بأن تكون كميات الأمطار أعلى من معدلاتها في المدن الفلسطينية خلال شهر كانون الثاني القادم.