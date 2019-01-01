النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها الصربية

بلغراد / سما /

وقع النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم قضائية مع النائب العام للجمهورية الصربية زاجوركا دولوفاك في العاصمة الصربية بلغراد، بحضور سفير دولة فلسطين محمد نبهان، ورئيس إدارة التخطيط والسياسات، مساعد النائب العام ياسر حماد.

وجاء توقيع الاتفاقية، خلال زيارة عمل رسمية قام المستشار الخطيب إلى مكتب النائب العام الصربي بحضور عدد من مساعديه، أجرى خلالها محادثات لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات.

وأكد المستشار الخطيب أن مذكرة التفاهم التي وُقعت تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، بما يضمن مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والجرائم الحاسوبية، وجرائم تقنية المعلومات، من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقا لما تجيزه القوانين الوطنية.

وأوضح أن من شأن المذكرة تنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة وتبادل الخبرات، وصولا لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء، مؤكدا ضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.