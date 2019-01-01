محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا

القدس المحتلة / سما /

تفقد محافظ القدس عدنان غيث اليوم الخميس، قلنديا والرام، واطلع على الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء من أجل توفير احتياجات ومتطلبات المحتاجين، والحد من أضرار محتملة من الممكن أن تحدثها المنخفضات الجوية.

وقدم غيث، خلال جولته والتقائه بالمواطنين، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية، التهاني لابناء شعبنا بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، معربا عن أمله في أن يحمل العام الجديد تحقيق أحلام وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الابدية القدس الشريف، حاثا المواطنين على التحلي بالصبر والايمان بالحقوق المشروعة وحتمية النصر.

وخلال جولته في بلدة الرام، زار بعض المؤسسات وأهمها: مديرية الدفاع المدني، والمحكمة الشرعية، والداخلية، والارتباط المدني، ودوائر: الاملاك، والجمارك والدخل التابعة لوزارة المالية، ووعد بأن يبذل كل الجهود المطلوبة للتسهيل على المواطن فيما يتلقوه من خدمات من المؤسسات الحكومية، لافتا الى ضرورة جمعها في موقع واحد للنهوض بالخدمات ورفع العبىء عن كاهل المواطنين، مثنيا على الاعمال التي تقدمها تلك المؤسسات.

كما تفقد منطقة قلنديا للوقوف عن قرب على الاجراءات المتخذة لحل مشكلة الصرف الصحي في الشارع العام، داعيا الى الاسراع في التنفيذ لاجل رفع المعاناة التي تسببها هذه المشكلة.