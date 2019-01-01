غنيم يبحث مع المجلس العربي للمياه آفاق التعاون المستقبلي

القاهرة /سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع رئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد، والأمين العام للمجلس حسين العطفي، جملة من القضايا المائية وآفاق التعاون المستقبلي.

وطرح اللقاء الذي جرى في القاهرة، عددا من البرامج المقترحة لرفع قدرات العاملين في قطاع المياه، والتي تعتبر حاجة للقطاع المائي في فلسطين وفي عدد من الدول العربية، وعددا من المشاريع والبرامج المستقبلية التي يمكن تنظيمها بشكل مشترك بين الطرفين.

وركز اللقاء على آفاق التعاون المستقبلي في تنظيم المؤتمر العربي الرابع للمياه، ووفقا لقرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوزاري العربي للمياه لجامعة الدول العربية ستتولى دولة فلسطين تنظيمه تحت رعاية الرئيس محمود عباس، ليخدم قضايا الأمن المائي للدول العربية الاستيطانية، وتم طرح فرص التعاون في تنظيم الفعاليات العربية للمياه في إطار تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل في تناول وطرح قضايا المياه العربية، ومنها مؤتمر المجلس العربي للمياه الخامس 2020.

وناقش اللقاء الشراكة مع المجلس العربي للمياه في تنظيم منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه.