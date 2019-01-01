  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بحثا الشأنين السوري والإيراني هاتفيا

نتنياهو: بوتين قال لي "لولاك لكانت روسيا وإسرائيل اليوم في حالة حرب"

الخميس 26 ديسمبر 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: بوتين قال لي "لولاك لكانت روسيا وإسرائيل اليوم في حالة حرب"


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو|، أنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وتبحثا في الشأنين، السوري والإيراني، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة.

وجاء في البيان أن نتنياهو تحدث هاتفيًا مع بوتين و"تناقش الاثنان حول إيران والوضع في سورية"، ولم يوضح البيان تفاصيل تلك المحاور التي ناقشها الجانبان.

فيما أبرز البيان أن نتنياهو طلب "مرة أخرى" من الرئيس الروسي، الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية المحبوسة في روسيا بتهمة حيازة مخدرات، نعمة يسسكار.

يشار إلى أن إصدار البيان تزامن مع الانتخابات الداخلية التي يجريها حزب الليكود لاختيار رئيس للحزب، والتي يسعى خلالها نتنياهو إلى تأكيد زعامته المطلقة لليكود، وذلك عبر التفوق بفارق شاسع على منافسه غدعون ساعر.

كما هنأ بوتين من طرفه نتنياهو بمناسبة حلول عيد الأنوار الحانوكا، بينما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسي بمناسبة حلول عيد رأس السنة.

 ومن جهة أخرى، صرّح نتنياهو، بأن بوتين، قال له "إنه لولا وجوده شخصيا قائدا لإسرائيل، لاندلعت حرب بين البلدين منذ زمن".

وقال نتنياهو في حديث مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، "كيف قالها لي الرئيس بوتين؟ لو لم تكن أنت وعلاقاتنا، ربما لكنا في حرب، في صدام". وأضاف " "لديّ علاقة فريد من نوعها مع العديد من القادة في العالم، ما يجلب لنا مُكتسبات، تنعكس في حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سوريا، وليس هناك فقط، وإنما أمام القوات الجوية الروسية هناك". وتابع "كنا بالفعل على وشك تصادم 6 مرات، لا ليس 6، أعتقد 4 مرات إن لم أكن مخطئًا، كادت طائراتنا تصطدم في هذا الفضاء المزدحم في سوريا بالطائرات الروسية". ورأى نتنياهو أن هذا التصادم لم يحدث "لأنني كل ثلاثة أشهر، أقابل شخصياً الرئيس بوتين، ونشدد براغي التنسيق الأمني بين جيوشنا".

ودائما ما يحاول نتنياهو إقناع الناخب الإسرائيلي، بأنه "الوحيد" القادر على إرساء السفينة الإسرائيلية إلى بر الأمان، لخبرته الطويلة في الحكم، مسلطا الضوء على افتقار منافسيه للخبرة السياسية والدبلوماسية. ويستخدم نتنياهو في حملته الانتخابية، صوره وهو يصافح بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أنه دائما ما يفتخر بأنه يمتلك علاقات جيدة مع كليهما في آن واحد، على الرغم من التوتر بين واشنطن وموسكو، بسبب القضايا الخلافية الإقليمية بينهما.

الأكثر قراءة اليوم

محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

بالتزامن مع وجود نتنياهو .. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

قناة عبرية تزعم : مشعل يستعد لترشيح نفسه للعودة لقيادة حركة حماس

اسرائيل ترحب: هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة

حالة الطقس : امطار غزيرة والمنخفض يشتد

شاهد الفيديو : ملك الأردن يشتري الخضار من بائع بسطة

في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

الأخبار الرئيسية

الرئاسة

الرئاسة تعقب على دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن القدس.. تساوق خطير

ابو نعيم

اللواء ابو نعيم: جاهزون لتأمين الانتخابات القادمة و حالة الصراع الامني مع الاحتلال مستمرة..

الرجوب

"معركة كسر عظم".. الرجوب يوضح حقيقة اختيار "مركزية فتح" للرئيس عباس كمرشح لها بالانتخابات الرئاسية!

تحليلات اسرائيلية : كوخافي دب الخوف والهلع في قلوب الإسرائيليين

اسرائيل ترحب: هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة