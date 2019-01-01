"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الخميس، أن شركة كهرباء إسرائيل أبلغتها بإلغاء القطع الذي كان مقررًا الأسبوع المقبل بسبب الأحوال الجوية.

ونوهت "كهرباء القدس" إلى أن الاحتلال كان سيقطع التيار الكهربائي أيام: الأحد، والاثنين، والثلاثاء (29 و30 و31 كانون أول/ ديسمبر الجاري).

وأوضحت الشركة أن باقي أيام القطع مستمرة حسب جداول القطع المرسلة من قبل "كهرباء إسرائيل" بعد الـ 31 من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنها ستطلع المشتركين أولًا بأول على كافة المستجدات حال قامت "كهرباء إسرائيل" بنشر أي جديد حول قطع الكهرباء عن مناطق الامتياز.

كما اعتذرت "كهرباء القدس" عن أي تشويش أو إزعاج بسبب قرارات شركة كهرباء إسرائيل.