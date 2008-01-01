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مصرع شاب جرفته السيول شرق عكا

الخميس 26 ديسمبر 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب جرفته السيول شرق عكا


القدس المحتلة / سما /

توفي، اليوم الخميس، الشاب مجد قاسم عنان سواعد (27 عاما) من قرية وادي سلامة شرق عكا، بعد أن جرفته السيول.

وأفادت مصادر، أن المرحوم من وادي سلامة، خرج من منزله في وادي سلامة لإغلاق بوابة حظيرة المواشي خاصته، ولم يعد إلى البيت. وأبلغت العائلة الشرطة وقامت طواقم الإنقاذ بالبحث عنه، وتم العثور عليه وحالته خطيرة جدا. وجرى نقله إلى مستشفى صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته وأجروا له عمليات إنعاش، لكنهم اضطروا إلى إقرار وفاته متأثرا بإصابته، بعد ظهر اليوم. وهو متزوج ولديه طفلة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات وتدفق كميات هائلة من المياه إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وعرقلة حركة المرور في البلدات الفلسطنية في مناطق الـ٤٨.

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