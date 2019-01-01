ماندلبليت يطالب العليا بتحديد موقفها من الالتماس ضد نتنياهو قبل تقديم رأيه القانوني

القدس المحتلة / سما /

طلب أفيحاي ماندلبليت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، من المحكمة العليا الإسرائيلية تحديد موقفها فيما إذا كانت ستقبل أم ترفض الالتماس المقدم بشأن قانونية تشكيل "عضو كنيست" (بالإشارة إلى بنيامين نتنياهو) بتشكيل حكومة رغم وجود لوائح اتهام موجهة ضده.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن ماندلبليت أوضح للمحكمة أنه يجب أن تحدد موقفها القانوني من الالتماس المقدم قبل أن يقدم رأيه القانوني بشأن القضية.

وكانت المحكمة طلبت منذ أيام من ماندلبليت تقديم رأيه القانوني حول قانونية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم أنه هناك لوائح اتهام ضده، وأمهلته مهلة 48 ساعة حتى قبل موعد المحكمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وطلبت المحكمة ذلك بعد تقديم 67 التماس من جهات مختلفة تطالب بتحديد الموقف القانوني لذلك.

وقال ماندلبليت إنه لن يقدم أي رأي قانوني قبل معرفة موقف المحكمة من حيث الأسس القانونية والموضوعية للقضية، وعليه يجب أن أن تقرر فيما إذا كانت سترفض الالتماس على الفور أم لا. مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى قرار فلا يوجد أساس قانوني لتقديم أي موقف أو رأي قبل سماع الالتماس وتحديد القرار بشأنه.