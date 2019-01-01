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الشرطة وبإسناد الأمن الوطني تتلف ٧١ مركبة غير قانونية في الخليل

الخميس 26 ديسمبر 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة وبإسناد الأمن الوطني تتلف ٧١ مركبة غير قانونية في الخليل


الخليل / سما /

أتلف الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني ٧١ مركبة غير قانونية وذلك في بلدات صوريف وخاراس قضاء الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه واستمرار لما تقوم به الشرطة من جهود للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد نفذت الشرطة وبإسناد من جهاز الأمن الوطني اليوم نشاط شرطي في بلدات صوريف وخاراس لضبط وإتلاف هذه المركبات".

وأضافت بأنه وخلال هذا النشاط فقد تم ضبط وإتلاف ٧١ مركبة غير قانونية كانت تسير على الشوارع العامة، حيث تمت عملية الاتلاف بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات.

وأكدت الشرطة مواصلة الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين.

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