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هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائري

الخميس 26 ديسمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائري


الدوحة /سما/

أجرى عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتصال هاتفي بوزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف برناوي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف مُعزياً بوفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري.

وأعرب هنية خلال اتصاله الهاتفي عن "خالص العزاء والمواساة للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة.

وقال هنية :" إن موكب توديع الشعب الجزائري للقائد صالح بهتافات الدعم لفلسطين والحشد الجماهيري الكبير يؤكد أنه لا يوحي بأنها جنازة قائد للجيش، وإنما لقائد عربي نال محبة الشعوب بمواقفه الشجاعة".

وبدوره أرسل وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف برناوي تحياته للشعب الفلسطيني والأسرة الرياضية مؤكداً تقديره لمواقف فلسطين التي تقفُ جنباً إلى جنب الجزائر في كل مناسباتها.

فيما أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف باتصال هنية مُعرباً عن تقدير الجزائر وشعبها لقضية فلسطين وشعبها العظيم.

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