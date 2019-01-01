رام الله / سما /

قالت وزارة الثقافة إنه تقرر إعفاء الفنانين والأدباء من ضريبة القيمة المضافة عن أعمالهم الفنية بغية العمل على تطوير الواقع الثقافي في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الادارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية على إعفاء الفنانين والأدباء من ضريبة القيمة المضافة عن أعمالهم الفنية والأدبية وأية نشاطات ينظمونها في مجالاتهم.

وأكدت الوزارة أنه من الآن فصاعداً لن يتم الطلب من الفنانين من رسامين وشعراء وأدباء باستيفاء الضريبة عن المبالغ التي تخص الصرف لهم نتيجة التعاقد معهم لتنظيم نشاطات وفعاليات فنية أو عروض وانتاج أعمال فنية برعاية وتمويل وزارة الثقافة.

وقال وزير الثقافة عاطف ابو سيف: "إن رفع الضريبة عن هذه الفئة المبدعة يأتي ضمن فلسفة الحكومة في تشجيع الإبداع في فلسطين وتحفيز المبدعين وتسهيل عملهم حتى ينجزوا المزيد من الأعمال التي ترافع مكانة فلسطين وقضيتها وشعبها".

ومن الجدير ذكره أن الصرف لهذه الفئة سيتم بناء على عقد موقع من المستفيدين وشهادة إنجاز العمل على أساس ما يقدمه المستفيد من عمل إبداعي فني أو موهبة في هذه المجالات، وذلك لا يشمل عمله الأساسي أياً كان، ولا داعي في هذا المجال لأن يصدر فاتورة ضريبة حسب قانون الرسوم على منتجات محلية رقم (16) لسنة .