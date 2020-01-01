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بعد اعتصام لطلبة الأزهر.. رئيس الجامعة: لن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات

الخميس 26 ديسمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اعتصام لطلبة الأزهر.. رئيس الجامعة: لن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات


غزة / سما /

أكد رئيس جامعة الأزهر أحمد التيان، أن جميع الطلبة هم أبناءٌ له ولن يتخلى عنهم، ولن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات.

جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها أمام الطلبة خلال الاعتصام الذي أقيم صباح اليوم الخميس في مقر الجامعة بمدينة غزة.

وقال إن الجامعة ستقوم بإعادة الاختبارات للطلبة الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم في الوقت الحالي وأنه في حال استكمالهم لعملية الدفع ستعاد لهم الاختبارات.

وشدد على وقوف الجامعة بكافة إمكانياتها مع "المتعففين" غير القادرين على دفع الرسوم، والسماح لهم بتقديم الاختبارات النهائية، وتحمل الأعباء المالية كافة عن هذه الخطوة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة قيام القادرين بدفع رسومهم واستحقاقاتهم المالية.

ونوه إلى خطورة الأوضاع بالجامعة، مطالبا الجميع بدون استثناء بالوقوف صفا واحدا لانتشال الجامعة من أزمتها المالية للتوجه نحو مستقبل أفضل عنوانه الجودة والنوعية في التعليم الجامعي.

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