"الديمقراطية" تدعو لاستمرار مسيرات العودة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال

غزة / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال وتعزيز المشاركة فيها كحق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب – نتنياهو، وفي مواجهة الانقسام وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفاصيل تقود الاحتلال لفرض شروط يرفضها الشعب الفلسطيني.

كما دعت الجبهة في بيان لها، إلى تقييم جدي لهذه المسيرة على قاعدة استمرارها وتواصلها شكلاً نضالياً جماهيرياً ضد الاحتلال وإجراءاته التعسفية بالحصار الظالم على قطاع غزة وربطاً بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل رحيل الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الذين هجروا قسراً من أراضيهم عام 48 وفق القرار الأممي 194 وحق شعبنا في تقرير المصير. وفق نص البيان.

وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت في مؤتمر صحفي عن ترتيبات جديدة بعقد المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية على أن تبدأ بذلك في ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاقة المسيرات في الثلاثين من آذار/ مارس المقبل.

ولم يظهر أي من قيادات الديمقراطية في المؤتمر الذي عقد في مدينة غزة بحضور الفصائل المشاركة في الهيئة.