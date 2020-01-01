  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الديمقراطية" تدعو لاستمرار مسيرات العودة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال

الخميس 26 ديسمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" تدعو لاستمرار مسيرات العودة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال


غزة / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال وتعزيز المشاركة فيها كحق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب – نتنياهو، وفي مواجهة الانقسام وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفاصيل تقود الاحتلال لفرض شروط يرفضها الشعب الفلسطيني.

كما دعت الجبهة في بيان لها، إلى تقييم جدي لهذه المسيرة على قاعدة استمرارها وتواصلها شكلاً نضالياً جماهيرياً ضد الاحتلال وإجراءاته التعسفية بالحصار الظالم على قطاع غزة وربطاً بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل رحيل الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الذين هجروا قسراً من أراضيهم عام 48 وفق القرار الأممي 194 وحق شعبنا في تقرير المصير. وفق نص البيان.

وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت في مؤتمر صحفي عن ترتيبات جديدة بعقد المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية على أن تبدأ بذلك في ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاقة المسيرات في الثلاثين من آذار/ مارس المقبل.

ولم يظهر أي من قيادات الديمقراطية في المؤتمر الذي عقد في مدينة غزة بحضور الفصائل المشاركة في الهيئة.

الأكثر قراءة اليوم

الشئون المدنية بغزة تكشف عن تسهيلات اسرائيلية جديدة

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

بالتزامن مع وجود نتنياهو .. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

قناة عبرية تزعم : مشعل يستعد لترشيح نفسه للعودة لقيادة حركة حماس

حالة الطقس : امطار غزيرة والمنخفض يشتد

في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

الأخبار الرئيسية

1

الرجل البديل لأبو العطا.. قناة عبرية تحرض على اغتيال قيادي في سرايا القدس!

د.يوسف يكتب عن دحلان والانتخابات الفلسطينية القادمة: مشهد المشاركة والغياب

تحليلات اسرائيلية : كوخافي دب الخوف والهلع في قلوب الإسرائيليين

اسرائيل ترحب: هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة

أبو يوسف: دعوات "حماس" لإصدار مرسوم الانتخابات بيع مواقف مجانية للاحتلال