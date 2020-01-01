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الرجل البديل لأبو العطا.. قناة عبرية تحرض على اغتيال قيادي في سرايا القدس!

الخميس 26 ديسمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجل البديل لأبو العطا.. قناة عبرية تحرض على اغتيال قيادي في سرايا القدس!


القدس المحتلة / سما /

نشر موقع قناة 12 العبرية، اليوم الخميس، تقريرًا حرّض فيه على خليل البهتيني القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بزعم أنه يقف خلف إطلاق صواريخ على مدينة عسقلان يوم أمس، أثناء تواجد نتنياهو في تجمع انتخابي لحزبه.

وتساءل التقرير فيما إذا كان البهتيني سيكون الوجهة القادمة لإسرائيل، التي قد تنفّذ عملية "الحزام الأسود 2" ضده، بعد أن نفذت الأولى ضد الشهيد بهاء أبو العطا.

وأشار التقرير إلى تهديدات نتنياهو وعدد من وزراء الكابنيت حول تصفية من يقف خلف إطلاق الصواريخ.

وقالت القناة، يبدو أن البهتيني هو الرجل البديل لأبو العطا، وأصبح الآن على قائمة النظام الأمني في إسرائيل. مشيرةً إلى أنه من عائلة غالبية أفرادها تنتمي للجهاد، وبعض أفرادها استشهد.

ولفت التقرير إلى أن البهتيني يعد من قيادات السرايا وغالبًا ما يتم ذكر اسمه وربطه مع خالد منصور قائد اللواء الجنوبي في السرايا والذي يطلق عليه البعض رئيس أركان القيادة العسكرية للجهاد.

وبحسب التقرير، فإن البهتيني اشتهر منذ عقد من الزمن وأصبح ناشطًا بارزًا، وتدرج على سلّم القيادة سريعًا مثل أبو العطا. مشيرةً إلى أنه ذهب إلى القاهرة مع أبو العطا سابقًا لحضور اجتماعات مع المخابرات المصرية.

وقالت إن الحمض النووي الخاص بالبهتيني يشبه إلى حد كبير أبو العطا من حيث الأمن والأفكار، فهو يؤمن دائمًا بخط المقاومة قبل كل شيء، ولذلك قد تلجأ إسرائيل لتصفيته وتجنيب حماس مرةً أخرى المشاركة في العملية.

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