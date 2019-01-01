ريكسوس باب البحر يعين مديرًا عامًا جديدًا

ابو ظبي/سما/

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، في 26 ديسمبر 2019: أعلن فندق ريكسوس باب البحر تعيين السيد هورست وولذير-جونز مديرًا عامًا لمنشأته الفاخرة بجزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة،

وكان وولذير-جونز ألماني الجنسية قد بدأ مسيرته المهنية عام 1983 بالعمل كنائبٍ لرئيس الطهاة في فندق ريناسانس في ألمانيا، ثم شغل بعد ذلك العديد من المناصب الإدارية في مختلف فنادق ومنتجعات أوروبا والمكسيك وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط محققًا خبرةً تفوق 42 عامًا في مجال إدارة وجهات الضيافة العالمية.

ومن خلال المناصب الإدارية السابقة التي شغلها لدى عددٍ من أهم الفنادق الفاخرة والتي تتضمن مجموعة فنادق ومنتجعات موفينبيك ، ومجموعة جميرة وحياة العالمية تمكن وولذير-جونز من إثبات جدارته كقيادي ديناميكي محترف تسلسل في ارتقاء سلم المناصب ابتداءً من العمل كنائبٍ لكبير الطهاة فمديرٍ لقسم الأطعمة والمشروبات وشيف تنفيذي لدى منتجع وفلل حياة كانكون كاريبي في المكسيك، وحياة ريجنسي في ماكاو في الصين. وشكل عمله كمساعدٍ للمدير التنفيذي لفندق جميرة بيتش في دبي نقلةً نوعيةً في مسيرته المهنية، شحذ بعدها مهاراته القيادية بالعمل كمديرٍ عامٍ لمجموعة من أهم الفنادق العالمية كفندق باب الشمس الصحراوي، ومدينة جميرة، ومنتجعات موفينبيك في جدة، ودبي. وأخيرًا عمل على افتتاح وإدارة منتجع وسبا موفينبيك جيمباران في بالي وهو المنصب الذي كان يشغله خلال السنوات الأربعة الماضية.

وبفضل خبرته الواسعة في مجال إدارة وجهات الضيافة الفاخرة وتحليل الإيرادات إلى جانب خلفيته عن إدارة الأطعمة والمشروبات، بات هورست على استعدادٍ لتفعيل خبراته للارتقاء بهذا المنتجع الشاطئي الفاخر إلى أبعادٍ جديدة.