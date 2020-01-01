  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سويرس يعلق على "الترفيه في السعودية"

الخميس 26 ديسمبر 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويرس يعلق على "الترفيه في السعودية"


القاهرة /وكالات/

رفض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ما وجهه بعض المغردين في "تويتر" من انتقادات لإقامة فعاليات ترفيهية في السعودية وتأثيرها السلبي المزعوم على هوية المملكة.

وكانت إحدى المغردات على حسابها في "تويتر" قد أعربت عن قلقها إزاء التغيرات الشاملة التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة على مستوى الأنشطة الترفيهية، وذلك لكون المملكة دولة مضيفة للحرمين الشريفين والمسجد النبوي، مشددة على أن هذا "موضوع حساس يحتاج إلى شخصيات مثقفة وفاهمة".

وأعرب الملياردير المصري، في معرض تعليقه على هذه التغريدة، مساء أمس الأربعاء، على حسابه في "تويتر"، عن رفضه لهذا الكلام الذي وصفه بـ"الفارغ"، مشيرا إلى أن لدى السعودية، مثل أي دولة أخرى، الحق في أن "تفرح وتغنى وتستمتع".

وتابع مخاطبا المغردة: "ولو أن المثقفين زيك ده رأيهم، يبقى على الأرض السلام".

الأكثر قراءة اليوم

الشئون المدنية بغزة تكشف عن تسهيلات اسرائيلية جديدة

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

بالتزامن مع وجود نتنياهو .. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

قناة عبرية تزعم : مشعل يستعد لترشيح نفسه للعودة لقيادة حركة حماس

حالة الطقس : امطار غزيرة والمنخفض يشتد

في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

الأخبار الرئيسية

1

الرجل البديل لأبو العطا.. قناة عبرية تحرض على اغتيال قيادي في سرايا القدس!

د.يوسف يكتب عن دحلان والانتخابات الفلسطينية القادمة: مشهد المشاركة والغياب

تحليلات اسرائيلية : كوخافي دب الخوف والهلع في قلوب الإسرائيليين

اسرائيل ترحب: هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة

أبو يوسف: دعوات "حماس" لإصدار مرسوم الانتخابات بيع مواقف مجانية للاحتلال