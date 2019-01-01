مصرع شخص واصابة 229 بحوادث سير الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه واصيب 229 اخرين في 271 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 271 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص واصابة 229 اخرين منهم اصابتان خطيرة، ووصفت 8 اصابات بالمتوسطة فيما وصفت اصابة 219 شخص بالبسيطة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11094 مركبة، وأنزلت عن الشارع 232 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4103 مخالفة مرورية، وحجزت 117 مركبة للتأكد من قانونيتها بالاضافة الى اتلاف 232 مركبة غير قانونية.