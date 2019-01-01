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محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

الخميس 26 ديسمبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قال محافظ القدس، عدنان غيث: إن أية أصوات ومواقف تتحدث عن إجراء الانتخابات، بمعزل عن العاصمة القدس في هذا الوقت؛ هي طعنة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني، وقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وشدد غيث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن هذه المواقف، هي إحياء للمراوغة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتصدر عن جهات غير واعية لممارسات وضغوطات الولايات المتحدة للموافقة على الصفقة المشبوهة.

وأكد على موقف القيادة الثابت، بأنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، إجراء الانتخابات، دون القدس.

 
#محافظ القدس #الانتخابات

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