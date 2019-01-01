سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على معبر الكرامة

اريحا / سما /

أفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، عن تمكن 6830 مسافرًا من التنقل في كلا الاتجاهين الأربعاء عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأكدت الإدارة أن عدد المغادرين بلغ 4479 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 2351 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 10 مسافرين.

وأشارت الإدارة إلى أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة يوم الخميس لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.