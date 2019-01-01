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الفتياني: دعوات حماس لإصدار مرسوم الانتخابات محاولة بائسة لتحريض الرأي العام

الخميس 26 ديسمبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتياني: دعوات حماس لإصدار مرسوم الانتخابات محاولة بائسة لتحريض الرأي العام


رام الله / سما /

 اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، دعوة حركة "حماس"، إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات من دون القدس، محاولة بائسة لتحريض الرأي العام والمجتمع المحلي، معتقدة بذلك أنها تستطيع تغيير توجهات أبناء شعبنا، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات.

وقال الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، إن "هذه الدعوات تشكل تساوقا مع المخططات الصهيوأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا: لن نعطي الاحتلال فرصة لفرض سياسة أمر واقع في المدينة المقدسة.

وأكد أن الانتخابات قرار وإرادة سياسية وحق مكفول لأبناء شعبنا، وبالتالي لا يمكن تصديق هذه الغيرة الكاذبة من حماس على إجراء الانتخابات.

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