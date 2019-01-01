الطالبة ميرا غنيم تحصد جائزة الابداع والتميّز على مستوى فلسطين

رام الله / سما /

حصدت الفنانة التشكيلية الطالبة ميرا لؤي غنيم جائزة الإبداع والتميّز (المرتبة الأولى) عن أجمل لوحة تشكيلية ضمن مسابقة تنظمها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على مستوى الوطن بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وقد فازت الفنانة غنيم بجائزة لجنة التحكيم، التي تضم نخبة من المختصين التشكيليين الفلسطينيين التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن لوحة تمثل كفاح المعلم الفلسطيني في بناء اركان العلم.

وقام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية بتسليم الجائزة للفنانة غنيم خلال احتفال بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني في مدينة رام الله، مثمناً الدور الريادي للنهوض بمستقبل واعد عنوانه فلسطين أولاً.

يجدر ذكره ان الفنانة ميرا غنيم (15 عاماً) من سكان بلدة الخضر قضاء بيت لحم، طالبة في مدرسة بنات الخضر الأساسية، وتطمح مستقبلاً تجسيد كتابات الأديب الراحل غسان كنفاني في لوحات فنية.