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شاهد.. أحدث ظهور للفنان المصري "حسن حسني" عقب شائعة وفاته

الخميس 26 ديسمبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أحدث ظهور للفنان المصري "حسن حسني" عقب شائعة وفاته


وكالات / سما /

شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصوره الفنان الكبير حسن حسني خلال تكريمه من نقابة المهن التمثيلية.

وظهر الفنان حسن حسني في الصورة متبسما وبصحة جيدة بعد تردد شائعة وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون في وقت سابق عن تكريم الفنان القدير حسن حسني يوم الأربعاء، بمسرح النهار بشارع قصر العيني، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وكانت شائعات ترددت منذ فترة قصيرة بوفاة الفنان حسن حسني وحرص الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين على كشف حقيقة الأخبار المتداولة.

ومن أهم أعمال الفنان حسن حسني، مسلسل رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة، الناظر، أفريكانو، ملك روحي، أين قلبي، وغيرها من عشرات الأعمال.

#بوسي شلبي #حسن حسني
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