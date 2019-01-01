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فيديو.. إعلامية سعودية شهيرة تعلن نيتها التحول إلى "داعية"

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إعلامية سعودية شهيرة تعلن نيتها التحول إلى "داعية"


وكالات / سما /

قالت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، عبر حسابها على موقع مشاركة الفيديوهات القصيرة “سنابتشات”، إن تغييرات كبيرة ستطرأ على حياتها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرت عبر حسابها، فإن الحربي ستبدأ التغييرات في العام الجديد، إذ قالت في الفيديو: “أوعدكم متابعاتي الحلوات في السنة الجديدة راح تشوفوا أشياء حلوة وقوية وجديدة”.

واعتبرت الإعلامية أن العام المقبل سيكون “عام انقلاب كبير” في حياتها العملية والشخصية.

وتابعت بأنها ترغب في التقرب إلى الله أكثر فأكثر، وأنها تنوي تقديم المحاضرات الدعوية.

وتسبب الإعلان بكثير من الجدل عبر مواقع التواصل، بين من اعتبرها محاولة استعراض ومن اعتبرها ذريعة من الإعلامية لخلع الحجاب، بعد عام من ارتدائه.

#داعية #إعلامية سعودية #نصرة الحربى

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