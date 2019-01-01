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عمال البناء يعثرون على كنز في سرداب مبنى قديم

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمال البناء يعثرون على كنز في سرداب مبنى قديم


وكالات / سما /

اكتشف عمال البناء في سرداب مبنى قديم بمدينة كراكوف البولندية، 10 آلاف قطعة نقدية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه إسترليني.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن عمال البناء كانوا يعملون على ترميم وصيانة المبنى الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتان تحتوي على قطع معدنية نحاسية سكت في عهد الملك البولندي ستانيسلاف أوغوستو بونياتوفسكي، الذي حكم في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر.

ووفقا لتقديرات الخبراء كل قطعة من هذه القطع النحاسية تساوي 40 جنيها إسترلينيا. وقد سلم العمال هذا الكنز إلى ممثلي متحف الآثار في كراكوف، الذين يحاولون معرفة سبب وجود الأكياس في السرداب.

ويذكر أنه أعلن في نوفمبر الماضي عن العثور على كنز في إيرلندا الشمالية قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، خلال البحث عن خاتم زواج.

#عمال #البناء #سرداب #كراكوف

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