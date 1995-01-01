اليابان تنفذ أول حكم إعدام منذ أغسطس

وكالات / سما /

نفذت اليابان أول حكم بالإعدام منذ آب/أغسطس الماضي ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ولم تحدد التقارير هوية المنفذ بحقه الإعدام أو الجريمة التي عوقب المدان أو المدانة عليها بالإعدام، كما لم تكشف عن المكان الذي شهد تنفيذ الإعدام.

وبهذا الإعدام يصل إجمالي الأشخاص الذين تم إعدامهم في عهد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى 39 شخصا.

وفي تموز/يوليو 2018، أعدمت اليابان جميع الأشخاص الصادر بحقهم أحكام إعدام من الذين أدينوا بتنفيذ هجوم مميت بغاز سام في مترو طوكيو عام 1995 وجرائم أخرى.

يشار إلى أن اليابان واحدة من الدول الصناعية القليلة إلى جانب الولايات المتحدة، التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام.