  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اليابان تنفذ أول حكم إعدام منذ أغسطس

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تنفذ أول حكم إعدام منذ أغسطس


وكالات / سما /

نفذت اليابان أول حكم بالإعدام منذ آب/أغسطس الماضي ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ولم تحدد التقارير هوية المنفذ بحقه الإعدام أو الجريمة التي عوقب المدان أو المدانة عليها بالإعدام، كما لم تكشف عن المكان الذي شهد تنفيذ الإعدام.

وبهذا الإعدام يصل إجمالي الأشخاص الذين تم إعدامهم في عهد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى 39 شخصا.

وفي تموز/يوليو 2018، أعدمت اليابان جميع الأشخاص الصادر بحقهم أحكام إعدام من الذين أدينوا بتنفيذ هجوم مميت بغاز سام في مترو طوكيو عام 1995 وجرائم أخرى.

يشار إلى أن اليابان واحدة من الدول الصناعية القليلة إلى جانب الولايات المتحدة، التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام.

#اليابان #الإعدام

الأكثر قراءة اليوم

الشئون المدنية بغزة تكشف عن تسهيلات اسرائيلية جديدة

بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

بالتزامن مع وجود نتنياهو .. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي

في تصريحات عنصرية أثارت رد فعل..ريغيف: لن نسمح لـ "يهود بخارى" قيادة الليكود

حالة الطقس : امطار غزيرة والمنخفض يشتد

تحذيرات من "الدفاع المدني" للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الأخبار الرئيسية

غزة : هيئة مسيرات العودة تعلن انطلاقها مرة شهريا وبالمناسبات مع توقفها 3 اشهر متواصلة

أبو يوسف: دعوات "حماس" لإصدار مرسوم الانتخابات بيع مواقف مجانية للاحتلال

غالانت: الوضع الحالي بغزة سيقودنا لعملية عسكرية تغير قواعد اللعبة

860x484 (1)

بنسودا ردًا على إسرائيل : ليس لدي ما أخفيه وضميري نظيف ومرتاح

قناة عبرية تزعم : مشعل يستعد لترشيح نفسه للعودة لقيادة حركة حماس