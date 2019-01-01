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قتل تمساح في حديقة الحيوانات لإنقاد الحارسة

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتل تمساح في حديقة الحيوانات لإنقاد الحارسة


وكالات / سما /

قال مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس إنه تم قتل تمساح بعدما أمسك بيد حارسة بالحديقة بين فكيه.

ووقع الحادث بينما كانت الحارسة تحاول تنظيف الحظيرة.

وعندما قامت بإبعاد التمساح من المنطقة، أطبق على يديها ولم يتركها لعدة دقائق.

وقال مدير الحديقة اليكس رويبيل لوكالة أنباء "كيستون -اس دي ايه" السويسرية إن الحديقة قررت قتل الحيوان الذي كان يبلغ طوله 1.5 متر ويزن 15 كغم لإنقاذ الحارسة.

ولا تزال الحارسة تتلقى العلاج في المستشفى حتى اليوم، ويذكر أن التمساح الفلبيني من الانواع النادرة، حيث لم يتبق منه سوى 250 تمساحا في البرية.

#تمساح #الحيوانات

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