أبو يوسف: دعوات "حماس" لإصدار مرسوم الانتخابات بيع مواقف مجانية للاحتلال

رام الله / سما /

اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، دعوات حماس لإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد اجراء الانتخابات فورا دون القدس، بيع مواقف مجانية للاحتلال والتساوق مع ما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، ان هذه التصريحات تتساوق تماما مع الأهداف الأميركية الاسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة، والتملص من أية أدلة تثبت الوجود الفلسطيني في القدس.

وشدد على أنه لا يمكن القبول اطلاقا باستثناء أبناء شعبنا في القدس من المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا، مؤكدا مواصلة القيادة اتصالاتها مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإزالة العقبات امام إجراء الانتخابات في القدس.