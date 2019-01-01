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مقتل ضابط أمن إسرائيلي كبير بسبب خلاف على كلب

الخميس 26 ديسمبر 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط أمن إسرائيلي كبير بسبب خلاف على كلب


القدس المحتلة / سما /

كشفت تحقيقات شرطة الاحتلال في قضية مقتل ضابط الأمن الكبير عاموس ساعر في مستوطنة "هار حوما" في القدس، أن القتل تم على خلفية جنائية.

وأشارت شرطة الاحتلال في بيان صحفي لها، إلى أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم بقتله، وهما جارا الضابط ساعر، والخلاف بينهم كان على كلب.

وأوضحت أنه في حوالي الساعة 12:00 ظهراً، سيتم تقديم المشتبه بهما إلى محكمة الصلح في القدس، حيث ستطلب الشرطة تمديد فترة احتجازهما. 

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت عن مقتل ساعر يوم أمس الأربعاء، ونشرت حواجز في القدس والطرق المؤدية لمستوطنة "هار حوما" حيث لم تكن خلفية الحادث معروفة بعد.

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