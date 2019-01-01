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والدة الضابط هدار جولدين تعلق على هروب نتنياهو الى الملاجئ

الخميس 26 ديسمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة الضابط هدار جولدين تعلق على هروب نتنياهو الى الملاجئ


القدس المحتلة / سما /

علقت والدة الضابط هدار جولدين، الأسير لدى حركة حماس، على حادثة إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، بالأمس، وهروب رئيس الوزراء نتنياهو الى الملاجئ.

وقالت ليئا جولدين، في تغريدة لها على تويتر: "إنه لا يوجد ردع إسرائيلي أمام قطاع غزة، وأن المنظمات المسلحة بقطاع غزة، يضحكون علينا كلنا".  

وأضافت جولدين: "انهم لا يضحكون فقط على رئيس الوزراء نتنياهو، بل علينا جميعا، وذلك لأن إسرائيل تريد الهدوء مع غزة بأي ثمن".

وتابعت جولدين: "إسرائيل تسعى للتسوية وتقدم الهدايا لغزة، بدون أن تطالب بالهدوء مقابل ذلك، أو إعادة الجنود الاسرى من غزة، مقابل ما تريده حماس".

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