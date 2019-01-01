خدعة ذكية للعثور على أي صورة في آيفون خلال ثوان

وكالات / سما /

يمكن أن يعاني معظم المستخدمين أثناء محاولة البحث عن صورة معينة في هواتف آيفون، ولكن آبل توفر ميزة مفيدة تساعد على إيجادها بسهولة.

وتتمثل الخدعة في البحث عن صور محددة باستخدام كلمات رئيسية في التطبيق، مثل "البحيرة" أو "الكلب" أو "الجبن".

وصممت آبل تطبيق Photos (الصور)، للتعرف على الكائنات باستخدام التعلم الآلي. ويمكن البحث أيضا عن الأحداث، مثل حفلة موسيقية ذهبت إليها، حيث يستخدم التطبيق في برنامج iOS توقيت وموقع الصور، إلى جانب قوائم الأحداث عبر الإنترنت، للعثور على صور مطابقة.

ومن الممكن أيضا البحث حسب الموقع، مثل إدخال اسم المكان لتعقب صور الرحلة.

- كيفية البحث عن الصور على آيفون:

أولا، افتح تطبيق "الصور" على هاتفك، وانقر فوق علامة التبويب "بحث" في الزاوية اليمنى السفلية، التي تحتوي على عدسة مكبرة كرمز لها. ثم ما عليك سوى كتابة اسم المكان أو مصطلح البحث أو حتى اسم الشخص للعثور على التطابقات.

"وتشرح آبل بالقول: "عندما تبحث في صورك، تجري عملية التعرف على الوجه وكشف المشهد والكائن بالكامل على جهازك. وتستغل آبل التعلم الآلي لتحسين التجربة. لقد استخدمناها لتمكين التعرف على الصور والمشاهد في الصور، وأكثر من ذلك".