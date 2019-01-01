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اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

الخميس 26 ديسمبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس؛ لمناقشة آليات الحد من هذه الظاهرة.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات الأوقاف، والإعلام، والصحة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وممثلي الإغاثة الطبية، ولجان العمل الصحي، والهلال الأحمر الفلسطيني، والجمعية الفلسطينية للتوعية ومكافحة التدخين، وممثلي الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة.

وأجمع الحضور على أهمية المشاركة الفاعلة لكافة القطاعات ضمن النهج الشمولي للصحة، عبر التعاون المشترك ومأسسة مفهوم الحد من التدخين في المدارس والمرافق التربوية؛ لتصبح خالية من التدخين، وضرورة تعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وتبني نظام متابعة فاعل.

#التدخين #التربية والتعليم

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