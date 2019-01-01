لاعبان يغيبان عن الهلال ضد النشامى

غزة / سما /

تلقى نادي الهلال ضربة قوية بغياب اثنين من لاعبيه عن لقاء شباب خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد الهلال غياب الثنائي أحمد لبد ومحمد الترامسي ضد "النشامى" للإيقاف, بعدما حصل الأول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام شباب رفح في اللقاء الأخير, بينما تعرض الثاني للطرد في نفس المباراة.

كما تحوم الشكوك حول قدرة لاعبه حازم شكشك على الظهور أمام شباب خانيونس "فريقه السابق" الأحد المقبل, لا سيما أنه خاض مباراة شباب رفح الأخيرة وهو يعاني من الإصابة.

يشار إلى أن فريق الهلال يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الممتازة حاليا برصيد 19 نقطة.