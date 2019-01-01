كلوب يُحذر لاعبيه : لا يوجد سبب بعد للاحتفال بالدوري

وكالات / سما /

أكد يورجن كلوب، المُدير الفني لفريق ليفربول، على أن فريقه لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد، وشدد على أنه لا يوجد سبباً للاحتفال بالفوز باللقب البعيد عن خزائن الريدز منذ ثلاثة عقود.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها عنها صحيفة ميرور الإنجليزية، :”لم أرغب في حياتي أن احتفل بدون أن يكون هناك سبب، عندما يكون هناك احتفال لسبب فإنني أكون فيه بنسبة 100%”.

وتابع :”ليس هناك فرصة لأن نضع أنفسنا في حالة تجعلنا ننسى الأشياء التي يجب علينا فعلها، المرة المقبلة للبرهنة على ذلك ستكون في مُباراة ليستر سيتي في البوكسينج داي”.

وتطرق كلوب لأداء مُنافسهم مانشستر سيتي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولفت إلى رفعهم للمعايير المطلوبة للفوز بالدوري، وقال :”لم يعد مسموحاً بخسارة أي مُباراة، هذا صعب بكل وضوح، ولكن الفوز بالدوري الإنجليزي يجب أن يكون صعباً، هذا دوري قوي بالفرق التي تراها الآن”.

وتابع المُدرب الألماني السابق لفريق بوروسيا دورتموند حديثه وقال :”الجميع يُقاتل من أجل كل نقطة يُمكن أن يحصدوها، عليك أن تكون مُستعداً للفوز في مُباراة لكرة القدم كل ثلاثة أيام، نحن نعلم ذلك لذا لا نفكر في آهر مُباراة ربحناها، ولا نفكر في المُباراة التي تلي المُباراة المقبلة لنا، نحن نفكر فقط في المُباراة القادمة”.